交通部111年度招商大會即將舉行，台灣港務公司將推出9件民間投資案件，預估釋出商機165億元。
港務公司14日表示，台灣港務公司預計推出的投資案，包括台中港港埠產業發展專業區（I）興建營運投資案、台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案、基隆市暖暖區東暖新村土地招商、台北港交通服務區招商案、台北港物流倉儲區第2-1期倉1-4後線場地招商案、蘇澳港15號倉庫招商案、蘇澳港觀光轉運專區招商案、高雄港第四貨櫃中心後方土地B區、以及花蓮港物流專區招商案，招商案件涵蓋港埠倉儲、觀光遊憩、交通服務等項目。
交通部111年度招商大會即將舉行，台灣港務公司將推出9件民間投資案件，預估釋出商機165億元。
港務公司14日表示，台灣港務公司預計推出的投資案，包括台中港港埠產業發展專業區（I）興建營運投資案、台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案、基隆市暖暖區東暖新村土地招商、台北港交通服務區招商案、台北港物流倉儲區第2-1期倉1-4後線場地招商案、蘇澳港15號倉庫招商案、蘇澳港觀光轉運專區招商案、高雄港第四貨櫃中心後方土地B區、以及花蓮港物流專區招商案，招商案件涵蓋港埠倉儲、觀光遊憩、交通服務等項目。
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