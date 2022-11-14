大陸證監會、國資委聯合公布「關於支持中央企業發行科技創新公司債券的通知」，提出14條舉措支持中央企業發行科技創新債。「通知」通過優化市場服務運行機制、監管考核標準、融資決策程序等方式，多措並舉支持中央企業發行科技創新公司債券募集資金，並支持中央企業開展數據中心、工業互聯網、人工智能等新型基礎設施領域REITs試點，鼓勵中央企業增加研發投入。

「通知」共提出了三方面14條舉措，就健全科技創新金融服務支持機制明確五項舉措，包括完善債券市場服務科技創新機制、優化債券融資服務機制、便利債券回購機制、鼓勵金融機構加大業務投入、暢通資訊溝通管道。

具體而言，「通知」提出，重點支持高新技術產業和戰略性新興產業及轉型升級等領域的中央企業發行科技創新公司債券；鼓勵中央企業發行中長期科技創新公司債券；對優質中央企業發行科創債適用優化審核安排；在發行人信用資質和折扣系數等方面實行差異化管理等。

發揮中央企業創新引領支撐作用，「通知」著重提出了六項舉措，具體包括：鼓勵中央企業增加研發投入；發揮中央企業「鏈長」作用，將募集資金通過權益出資、供應鏈金融等途徑帶動中小企業創新協同發展；加強科技創新債券融資規範管理，優化科創融資決議程序，探索取消科技創新公司債券註冊額度限制；鼓勵央企子公司發行科技創新公司債券；支持中央企業開展基礎設施REITs試點。