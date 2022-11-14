影》約警政署政風室主任去招待所？刑事局副局長親上火線回應

11日晚間，週刊的網路新聞報導警政署政風室主任黃錦秋、新北檢檢察官王涂芝在政風室尾牙後，受「新北市刑大高層」邀約至信義區豪宅招待所唱歌續攤。由於黃錦秋多年來和刑事局副局長黃建榮因辦案建立好交情，黃建榮因此被點名是邀約者。黃今天對媒體表示，政風尾牙餐會他有去，但後面他們去哪唱歌，他沒去、他不知道，也不知道是誰約的。

據了解，2020年1月，是黃錦秋到政風室後的第一個尾牙，確定是在台北市極品軒餐廳舉辦，黃邀請的都是當年有指揮政風室偵辦案件的檢察官、政風室借調員警所屬的原單位主管，以及法務部、廉政署和警方的代表。與會人士回憶，當天應有3、4桌。

媒體上周傳出餐會後，黃錦秋、王涂芝等人受新北市刑大高層邀約至招待所續攤，該招待所就是落跑的地下匯兌主嫌郭哲敏所開設。不過，事實上當天餐會根本沒邀新北市刑大參加，因為當時政風室並無借調新北市刑大的員警，所以根本沒邀。

由於黃建榮曾任新北市刑大大隊長，坊間傳聞是他邀約。不過，他早在2019年8月就升任保一總隊副總隊長，2020年初的大隊長是黃壬聰，黃壬聰表示沒受邀參加，黃建榮今天則對媒體說，他有去餐會，但後面去哪、誰找的，因為他沒去，他也不知道詳情。最初傳成是新北市刑大邀約，他說，「可能是檢察官記錯了吧。」他也說，目前全案交給督察、風紀等單位去調查。

地下匯兌主嫌開設的招待所，引發公務員違紀爭議，目前由內政部政風處、新北檢、法務部廉政署與台灣高檢署調查中。黃錦秋也被調離政風室主任現職，接受調查。