台下萬名歌迷熟悉大合唱感動五月天。（相信音樂提供）

五月天石頭跟阿信在台上賣力演出。（相信音樂提供）

五月天怪獸在台上賣力演出。（相信音樂提供）

五月天帶著「好好好想見到你演唱會」來到北美開唱。（相信音樂提供）

五月天展開暌違3年的「好好好想見到你」巡迴演唱會，12日、13日首度到拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena美高梅大花園體育館開唱，吸引2萬2000名爆滿的歌迷到場支持，街頭滿滿的五月天演唱會海報，也成為歌迷打卡熱點。

五月天帶著百人黃金團隊赴美，一開場就帶領滿場歌迷離開地球表面，唱到〈知足〉、〈倔強〉時全場大合唱，怪獸感動地說：「這麼久沒來美國演出，你會覺得是新的觀眾或比較不認識五月天的人，但剛唱到〈知足〉的時候，我聽到大家合唱的聲音，那個聲音跟我們在台北聽到的聲音一樣大聲，我知道大家沒有忘記五月天、沒有忘記五月天的歌。」阿信也表示：「我也知道很多人是第一次看到五月天，我也相信有很多人跟五月天一樣好久不見，今天晚上有好多的歌要為大家唱、好多的話想跟大家說，感謝你們帶著自己的故事，帶著手上的螢光棒來到這裡。」

久未飛行，瑪莎說這次上飛機忽然很緊張，「安全帶該怎麼扣，耳機該怎插，這些全都忘記了，落地之後要調時差，一直到今晚上台前，原本還有些緊張，太久沒有見到海外的大家，尤其是我們第一次在拉斯維加斯開演唱會，更緊張這邊酬勞都在這邊還回去，但還是很開心！」怪獸馬上補充：「那是以前的事情，貢獻的柱子現在還在。」冠佑則為了這次北美行練習英文，還帶著旅行用的英文書，「書下一句是how much？ 還有it’s very good delicious等餐廳用語，看一看不太對！」

首度到拉斯維加斯開唱的五月天也把握時間看秀、逛街、吃漢堡，而他們在北美雙城演唱會三場門票一開場就秒殺，11月19日將到紐約布魯克林Barclays Center巴克萊中心開唱、接著12月3日移師新加坡國家體育館，12月23、24、 25、30、31日、2023年1月1、7、8日，「五月天2023 諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」將在桃園國際棒球場舉辦， 8晚現場感動狂歡，珍惜這10年一刻的萬人再聚首。