黃偉晉（後）與楊士弘又唱又跳。（重星音樂提供）

黃偉晉（右）與楊士弘又唱又跳。（重星音樂提供）

黃偉晉雪恥選唱〈歡喜就好〉。（重星音樂提供）

黃偉晉日前剛結束「CreaLife Live Tour」台北場演唱會，緊接著上周末分別在高雄後台Backstage Live及台中 Legacy舉辦中、南部巡演，為了給大家難忘的回憶，高雄場特別邀請好友楊士弘同台合唱By2的〈有沒有〉，舞力全開大跳手勢舞，讓全場歌迷尖叫連連；而台中最終場，黃偉晉更是突破心房「一雪前恥」，選唱當年參加歌唱比賽陳雷經典曲目〈歡喜就好〉，讓全場歌迷嗨到最高點。

黃偉晉以〈日安日安〉及〈房間裡的雲〉為演唱會揭幕，高雄場唱到〈有沒有〉時，「狼人殺」好友楊士弘驚喜現身，2人有如「旋轉木馬」般一起走台步、唱跳趣味十足的手勢舞，讓全場尖叫聲不斷；楊士弘透露媽媽是黃偉晉的大粉絲，前陣子一票好友去台南玩，黃偉晉當時分享了一個限動，遠在廈門工作的媽媽竟告白「我好喜歡黃偉晉」，楊士弘說：「我嚇到，你們知道她上一個喜歡的人是誰嗎？黃大煒。」全場哄堂大笑，黃偉晉也不可置信問：「所以下一個是我？」

楊士弘還透露日前向媽媽分享工作上的心情，殊不知媽媽根本沒有要理他，一直跟他說「黃偉晉好帥！工作的事，你自己加油」，結果他當天晚上立刻夢到媽媽包養黃偉晉，還要他「叫乾爸」，一連串荒謬對話，讓黃偉晉忍不住跟他確認：「我們夢裡只有牽手，沒有再下去了吼。」笑翻所有人。

來到巡迴演出最終場台中，寵粉的黃偉晉出奇不意、突破心房選唱11年前參加〈超級星光大道〉陳雷的經典歌〈歡喜就好〉，並在舞蹈中融入韓國女團的舞步，讓全場歌迷嗨到最高點！黃偉晉自嘲終於唱了這首人生中「惡夢」的歌曲，他解釋以前剛出道參加比賽，以〈歡喜就好〉搭配略帶拙感的舞步，沒想到「笑果」十足，為他助攻拿下30分最高分，從此網路上很多數據就是「黃偉晉靠〈歡喜就好〉拿下最高分」，為了一雪前恥，他刻意選唱這首歌，感性說：「因為是最後一場，我想讓你們看到我以前死都不在台上做的東西，就是唱到你們滿意為止。」

演唱會後段唱完〈留下來陪你生活〉後，黃偉晉忍不住落下感性的淚水，他希望這些美好的回憶，日後大家遇到挫折時可以招喚回來，把這個美好的時刻放在心裡，而當唱到最後一首歌〈背光旅行〉時，黃偉晉看到不少過去骨灰級鐵粉拭淚，他心中亦有所感，淚腺忍不住再度失守，氣氛溫馨，也為演出畫下句點。