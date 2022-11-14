大陸內蒙古一名付姓男子發現家裡網路被鄰居偷用，氣得立刻修改密碼，沒想到隔天竟收到鄰居小孩的字條，字條寫道因為他更改密碼，導致無法遠端上課，並附上一袋雞蛋當作使用網路的補償，令付男懊悔不已，不僅將Wifi密碼改回，還買了一箱牛奶，連同原本的一袋雞蛋放在鄰居家門，付男也留了一張字條說「密碼還是以前的，希望你能順利上課」，暖心故事令不少網友大讚。

綜合陸媒報導，付男日前發現家中的Wifi速度變慢，才發現鄰居破解密碼連上網，他當下氣得修改密碼，心想鄰居應該會知難而退，沒想到隔天下班返家，他發現家大門多了一張字條和一袋雞蛋，字條是鄰居的小孩留的，內容寫道「叔叔，你家網路密碼換了，我無法遠端上課，爸媽又長時間不在家，家裡也沒有裝網路，雞蛋是我奶奶買給你的，希望別嫌太少，謝謝叔叔」。

付男看完字條後，對自己的行為感到非常後悔，他立刻將Wifi密碼改回原先使用的密碼，還買了一箱牛奶，連同鄰居送的雞蛋，一起放在鄰居的家門口，付男留了字條說，「密碼還是以前的，希望你能順利上課。」

事件在網路曝光，引發不少網友讚賞，「謝謝你的好心」、「代替孩子的父母感謝你」、「暖男」等，留言中也有人質疑真實性，因為過去大陸也有類似故事發生，鄰居孩子都是送雞蛋作為補償。