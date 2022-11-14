高雄市政府毒品防制局11月4日發表全國首創的AI科技智慧毒防微電影，詮釋毒防局的「科技輔導」如同警方的「科技辦案」，幫助民眾了解以AI科技突破傳統輔導工作的創新與進步，顯示科技協助社會服務工作，提升毒品防制成效的新亮點。

微電影敘述全家吸毒者，在警察局運用毒防局的AI科技風險預警系統，進行熱區盤查的毒犯緝捕後，毒防局必須對這些毒犯以AI 大數據雷達圖分析風險趨勢及輔導方向。

並以多維度科技家系圖進行跨網絡單位連結毒防網、治安網、社安網的家系關聯成員，追尋失聯個案、透過科技導引掌握精準輔導方向，增強個案復歸社會及預防再犯的成效。

影片中的懷孕女毒癮者，在毒防局輔導與補助下順利生下健康寶寶，男毒癮者歷經失業煎熬，接受毒防局多元輔導方案而如夢驚醒，並投入毒防局的螢火蟲家族，以過來人經驗引領全家人脫離毒癮！

高市毒防局長林瑩蓉表示，拍攝這部微電影主要是讓大家能在簡短時間快速了解毒防局的多元特色輔導工作結合AI科技的創新運用，如何協助輔導毒癮者的歷程。(記者張雅雲/高雄報導)

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