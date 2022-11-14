中國國家主席習近平和美國總統拜登今天下午5時30分將舉行會面，預計將持續到8、9點。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯研判，拜登至少有1年時間，可以較少受國內政治的牽制，在改善中美關係上可以有所作為。台灣大學政治學系教授張登及則認為，中美關係短期內或因會談有所緩和，但對抗中國已成為美國兩黨共識，中美長遠仍將維持高強度競爭。

據新加坡《聯合早報》現場消息，拜習會今日下午5時30分開始，預計將持續到8、9點；隨後的晚間9時30分，拜登將舉行記者會發表談話，並接受媒體提問。

香港《星島日報》報導，吳心伯表示，拜習會最大的看點，就是能否通過會晤形成對兩國關係比較積極的議程，包括明確在一些領域展開合作，以及管控主要的分歧，比如在台灣問題上取得一些基本的共識。

吳心伯認為，這次會晤是拜登執政兩年以來，兩國領導人首次面對面會晤，如果能夠達成一些積極成果，無疑將緩解當前局勢的緊張氛圍。至於美國期中選舉對中美關係的影響，他相信，從積極方面來看，就是拜登接下來至少有一年時間，可以較少受國內政治的牽制，所以他如果想改善中美關係，可以有所作為。

台灣大學政治學系教授張登及分析，兩強關係短期內或因G20峰會有所緩和，但對抗中國已成為美國兩黨共識，中美長遠仍將維持高強度競爭。不過，他也提到，在經濟等內政壓力下，美國對中強硬能維持多久值得觀察。