房仲統計台北市民政局各區戶籍人口數量後表示，以2019年10月與2022年同期相比，台北市3年間減少18萬人口，減幅6.8%，其中以大安區人口流失最多，其次是信義區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐透過新聞稿表示，受到不婚不生、小資族出走、疫後返鄉及華僑除籍等4個原因影響，台北市人口今年10月跌破250萬人大關，來到246萬人，改寫近38年低點。

觀察台北市2019年10月到2022年同期的人口變化，以大安區人口流失最多，3年間少了2.6萬人，從30萬人減至28.1萬人，減幅8.5%；其次為信義區，3年來人口從22萬人減至20.2萬人，流失1.7萬人，減幅8.1%。

張旭嵐指出，台北市房價門檻高，大安區平均單價約新台幣100.3萬元，中正、信義、松山等區也要8字頭，使居住在蛋黃區的台北人逐漸移居新北、桃園，導致戶籍人口年年減少。

另外，大安、信義區不乏長年旅居海外的華僑或高資產族，近年因為COVID-19疫情，政府進行邊境管制，導致這類民眾因長期未入境而遭除籍，也是台北市人口減少的原因之一。

不過台灣房屋也發現，內湖區近3年人口發展穩定，3年來僅減少約5%；若以人數來看，大同、南港區減少的數量最低，3年來分別減少7745人及6778人。

張旭嵐分析，大同、南港行政區面積小，尤其南港區工廠商辦占多數，住宅面積有限，人口基數相對低，流失人數相對就少；內湖區因為有科技園區、企業總部及媒體產業聚落，就業機會豐富，使社會增加人口多，也讓內湖房市買氣具有一定水準，成為台北市買賣移轉棟數第2高的熱門區域。（編輯：趙蔚蘭）1111114