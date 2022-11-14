應該讓全民都可以投資離岸風電。國泰金控總經理李長庚14日建議，金融資產證券化條例應可考慮修法，將「股權」納入證券化標的，現行多個台灣離岸風電電場的外商可將持有的20％~40％股權，拿出來證券化，以20年的售電合約作為穩定的現金流量保證，一般投資大眾去投資，「相對受傷機會較小，又能集合大眾力量推動國家重大能源政策」。

雖然現在也有廠商以出售太陽能板方式，讓一般民眾也能參與電廠投資，但李長庚表示，這種小規模個案可以單獨、個別出售，但離岸風電一案投資規模都是1,000億元以上，若能透過證券化過程、並以證交所的平台交易，才可公開透明、並可以作大，也才能長久。

現行金管會主管的金融資產證券化，主要以債權為證券化標的，如銀行的消金或企金授信、信用卡循環信用餘額等作為證券化的來源，有穩定的收益作為投資人的利息收入，近年也極少個案發行，金管會也正在檢討證券化相關法規。

先前外界都在談離岸風電電場若開發完成、順利發電後，即可將發電收入證券化，再募集新的資金去投資新的電場，但李長庚的建議是再提早，將來台開發離岸風電電場的外商股權，作為證券化的標的，背後是以預先簽訂的20年售電合約作未來穩定收益的來源，外商也能籌得更多資金，再去開發其他電案，提高投資意願。

但這種股權證券化，李長庚說必須要修法，難度極高，但既然這是政府的重大能源政策，應集思廣議，讓全民都可參與離岸風電的投資，讓國家的重大能源政策更順利推動。