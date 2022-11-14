儘管通膨、升息彌漫，高端消費者趁周年慶精打細算大肆採購高爾夫球具服飾、金飾，亦促成兩大業種業績大爆發；三年疫情期間大行其道的高爾夫球熱潮依舊不墜，不少高端球友鎖定回饋力道最強的周年慶爆買一波，遠東SOGO百貨周年慶首個周末假日統計，有女性主顧客單日豪擲200萬下單高爾夫周邊商品，首三日單筆20萬元以上訂單就高達50筆，整體高爾夫用品區業績年增2成。

百貨業者指出，通膨、升息等經濟因素讓消費者相對購物頻率少、但高客單，主要是瞄準精打細算的「集中消費」，而周年慶回饋率堪稱全年最大，不僅大眾消費、高端消費者亦然；除了高爾夫球相關商品外，動輒數十萬的金飾，亦出現集中出手現象。

遠東SOGO指出，看準周年慶金價比今年母親節降近一萬元，不少公司行號霸氣預付200萬，準備下訂鎖定好的金飾擺件，另外首三日金飾區百萬訂單已達15筆，使得金飾區整體業績成長高達5成。

此外，今年以來香氛業績大幅成長，尤其在臨近年底耶誕節、尾牙送禮等，大宗採購香氛 亦成各大公司行號必買行頭，加上全台社交活動回復活躍度，包括新光三越、遠百等周年慶香氛業績均有3～4成成長，而遠東SOGO百貨則有高端訂製香水香氛業績較去年同期成長2成。

而根據新光三越信義新天地甫結束的周年慶業績統計，A9高爾夫球專區樓層整體業績大幅倍數成長，拉高全館客單，預期明年仍將朝高端消費族群改裝，包括一至二樓還有國際精品準備進駐；新光三越指出，目前高端消費族群相對年輕化，主力中青壯年，不僅荷包夠深，在消費層次則擴及整體個人與生活品味，年消至少都在百萬以上。