朴宰範是韓國知名編劇，跟一眾星級演員合作過。（金馬提供）

韓國王牌編劇朴宰範獲邀出席金馬大師課，14日接受台灣媒體訪問，分享自己跟《黑道律師文森佐》男主角宋仲基、《熱血祭司》男主角金南佶合作愉快，大家私下都會約喝酒，還說這兩位男演員超會講話，點一杯飲料放著，他們就會滔滔不絕的一直聊下去，形容是「比女生還會聊」。

朴宰範會在半夜跟宋仲基、金南佶邊喝酒邊討論劇本，過程中不太會有爭執，因為自己較年長、輩分像大哥，都是直話直說並不會不愉快，笑說：「有時候的確演員會講一些我在乎的話，但我會報仇，說他也演得那麼怪。」他還提到，自己一直有跟宋仲基討論《黑道律師文森佐》的續集，但對方真的太忙了，檔期非常難喬。

這次是朴宰範第一次來台灣，對很多事物印象深刻，喝了很多奶茶，也很喜歡太陽餅跟巧克力小籠包，直呼不想離開：「原本其實還有台灣行程，因為韓國有工作，超級討厭、超級不開心。」另他關心政治議題，寫夯劇《金科長》劇本時，正逢韓國前總統朴槿惠彈劾期間，他有上街抗議聲援，稱韓國作家大多對政治相當關心，認為是使命感。

1987年朴宰範還是高中生的時候，就曾參與社會運動，去首爾示威，直言自己丟過玻璃瓶也被打過，還差點被警察抓到，幸好成功逃跑。他說如果那時候被警察抓到，是會被暴打一頓的，父母都不希望他去，因為極有可能受重傷。巧的是，他來台剛好正是選舉前夕，在路上閒晃看到很多選舉旗幟，稱台灣的參選人看起來很年輕，目測都40歲以下；而韓國參選人9成以上都是50歲的人，自己稱他們是「老屁股」。

至於台灣的影視作品，朴宰範有看過《1006的房客》、《想見你》等台劇，他說韓版《想見你》（劇名《走進你的時間裡》）的女主角，正是由《黑道律師文森佐》女主角全汝彬主演；然後也說《想見你》男主角許光漢在韓國太紅了很難配合，不然也頗想合作；另他也看過具俊曄老婆徐熙媛（大S）的作品，說很多韓國人都認識大S。

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