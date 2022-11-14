台灣維新台北市長候選人蘇煥智日前指控，對手陳時中高度仰賴前天道盟文山會長黃承國，蔣萬安今天也質疑，若陳當選，黃是否就會成為「地下市長」？對此，黃承國聲明，強調他並未掛名陳時中競總任何職務，也不具國策顧問或任何公職頭銜，只是一名平民百姓。

日前舉辦的台北市長公辦政見會上，蘇煥智即指稱，陳時中此次在競選過程高度仰賴黃承國，擔心未來地下市長會不會是黃承國？蔣萬安今早受訪也表示，黃承國是誰大家都知道，過去是天道盟文山會大哥，擔任過台北市民進黨部主委等，後來還當了總統府國策顧問，質疑「黑道治國」。

黃承國回應表示，之前蘇煥智候選人對他無端指控，他已正式回應，無奈蔣萬安候選人冷飯重炒，因此他再正式回應一次。

他說，首先，他本人並未掛名陳時中競選總部任何職務，也不具國策顧問頭銜或任何公職頭銜，只是一名平民百姓。蔣萬安拿30多年前，他年少輕狂之事來消費，實有失格局。

他反問蔣萬安，有媒體人提到蔣萬安父親之舊事，蔣萬安又情何以堪？「你父親之舊事，不希望他人提及，同理，又以他人30多年前舊事傷害別人，豈不是雙重標準？」

黃承國指出，媒體狗仔那日跟蹤他，他第一時間已說明，前往仁本禮儀公司是處理故人長輩喪禮事宜，他反問蔣萬安，以不實事實，一再扭曲，莫非選情告急之慌亂行為？

他說，他之前也說過，2014年民進黨決定禮讓支持柯文哲參選台北市長，他身為台北市黨部主委，全力輔選。他為他人輔選從不求回報，「你可以問柯市長，他當市長這8年，我有去推薦過任何一個人事嗎？我有去關說過任何一件事情嗎？」

他要告訴蔣萬安，俗話說：「仗義每多屠狗輩」，「你雖出身高貴，但不要看不起出身中下階層的百姓！」