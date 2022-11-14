在微電影中，毒防局展現AI科技運算分析，並自動預警高風險區，並通報當地相關機關協助。（高雄市毒防局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市毒品防制局日前全國首創將AI科技與毒防作結合，打造科技智慧毒防，為了讓民眾更能理解智慧毒防運作，毒防局於4日發表「全國首創AI科技智慧毒防｣微電影，借此用微電影中出現的新創AI科技以及運用，表達打造健全的社會安全網決心。

在微電影故事中，敘述全家吸毒者，在警察局運用毒防局的AI科技風險預警系統，進行熱區盤查的毒犯緝捕後，毒防局必需對這些毒犯以AI大數據雷達圖分析風險趨勢及輔導方向，並以多維度科技家系圖進行跨網絡單位連結毒防網、治安網、社安網的家系關聯成員，追尋失聯個案、透過科技導引掌握精準輔導方向，增強個案復歸社會及預防再犯的成效。

此外，其中還有懷有6個月身孕的女毒癮者，因而在毒防局輔導與補助下順利生下健康寶寶，男毒癮者歷經失業煎熬，接受毒防局多元輔導方案而如夢驚醒，開始踏實的生命重生，並投入毒防局的螢火蟲家族，以過來人經驗引領全家人脫離毒癮。

這部微電影劇情描述角度細膩，從各個角色角度巧妙詮釋毒防局的「科技輔導」如同警方的「科技辦案」，讓人充分領會以AI科技突破傳統輔導工作的創新與進步，是以科技協助社會服務工作提升毒品防制成效的首創新亮點。

毒防局長林瑩蓉表示，拍攝這部微電影主要是讓大家能在簡短時間快速了解毒防局的多元特色輔導工作結合AI科技的創新運用，如何協助輔導毒癮者的歷程，這部微電影同時有製作精華篇、科技篇、服務篇等精簡版，歡迎搜尋「高雄市政府毒品防制局」的YouTube 即可觀賞。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！