東台精機目前在手訂單增加至44億元，第三季營收雖受全球通膨壓力、主要國家貨幣政策緊縮及中國大陸持續動態清零防疫政策等因素影響而下滑，憑藉新台幣匯率貶值，認列匯兌收益挹注，第三季EPS不減反增至0.39元，前三季EPS為0.43元。

東台剛結束日本東京國際工具機展，16日將參加泰國舉行「Metalex 2022」展，將以「電動車解決方案」為主題，現場將展示車銑複合機（TD-2000YBC），希望挖掘與拓展泰國本地應用企業及日系廠商採用電動車相關設備的新商機。

東台第三季合併營收22.04億元，年減約12％；營業利益近1.0億元，稅後淨利1.12億元，淨利歸屬母公司近1.0億元，EPS為0.39元。前三季合併營收61.37億元，營業利益0.94億元、稅後淨利1.41億元、淨利歸屬母公司1.10億元，EPS為0.43元。

東台表示，東台第三季受全球通膨壓力、主要國家貨幣政策緊縮及中國大陸持續動態清零防疫政策等因素影響下，致使營收減少。獲利則受出貨產品組合操作得宜，帶動毛利率回升，以及匯兌利益撐腰。

此外，東台受市場需求減弱與供應鏈庫存調整等影響，致使10月合併營收6.85億元，月減約22％，年減2.81％，前十月合併營收68.21億元，年減14.10％。

東台指出，東台工具機營收占比94％，電子設備營收占比6％。產品應用面，汽機車產業約占營收40％、加工業約9％，航太業占比8％，電子業約6％。市場面以台灣、大陸為主要市場約占59％，亞洲其他地區約16％，歐美地區占25％。