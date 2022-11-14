大里仁愛醫院醫師指出，糖尿病是全球與日俱增的慢性病，若對血糖變化能更全面了解，就能擬訂更適當的控糖計畫。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

「2022世界糖尿病日in仁愛」活動由大里仁愛醫院糖尿病中心舉辦，現場設置健康講座及闖關遊戲。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

每年11月14日是世界糖尿病日，全國有逾240萬人口罹患糖尿病。大里仁愛醫院日前舉辦「2022世界糖尿病日in仁愛」活動響應，透過專業糖尿病治療團隊向民眾宣導均衡飲食、規律運動及藥物治療三者對糖尿病的重要性；醫師指出，糖尿病是全球與日俱增的慢性病，若對血糖變化能更全面了解，就能擬訂更適當的控糖計畫。

大里仁愛醫院內分泌暨新陳代謝科主任林文森指出，糖尿病是國人及全球與日俱增的慢性病，也是影響多重器官的全身性疾病，若血糖控制不理想，將造成病患、家庭及社會沉重的負擔；目前糖尿病仍是10大死因第5位，也是洗腎、截肢及失明的重要禍首。

林文森表示，若對血糖的變化有更全面的了解，就能擬訂更適當的控糖計畫。隨著大型臨床研究出爐，讓團隊對於糖尿病的治療有了新的啟發，並歸納為「3I療法」，分別代表Individualized （個別化）、Immediate （立即的）及Integrated care （整合式照護）。

林文森解釋，「個別化」治療指的是每個人都是獨立個體，血糖控制的目標也非千篇一律；反覆的低血糖會對某些病患造成嚴重的傷害，如心臟病發作、跌倒骨折或交通事故等，因此針對年紀大、糖尿病程較久、多重合併症、用藥複雜等病患，血糖控制目標也須適度放鬆。

林文森說，英國前瞻性的糖尿病研究指出，每降低糖化血色素1％可以減少視網膜或腎臟病變37％，後續研究更發現，積極控制血糖的器官，保護效果可以延續至少10年；當口服血糖藥無法達標時，就需要「即刻的」胰島素治療，愈早控制血糖到目標，就可以延緩胰島細胞的衰竭。

林文森繼續解釋，「整合式照護」則是糖尿病專科醫師會根據病患「量身訂做」，選擇安全合適的藥物種類及劑量；合格衛教師可以指導病患血糖機的使用、胰島素注射及足部檢查的技巧等；營養師則可指引病患的飲食，透過醫療團隊的整合式照護讓糖尿病管控事半功倍。

「2022世界糖尿病日in仁愛」活動由大里仁愛醫院糖尿病中心舉辦，現場設置健康講座及闖關遊戲，大里仁愛醫院營養師陳俐妏指出，常見的糖尿病慢性併發症包含視網膜、神經、腎臟病變、心血管疾病等，盼透過世界糖尿病日的健康講座、闖關遊戲以及平時的定期回診衛教、諮詢，增加糖友們的控制動機，並強化、釐清糖尿病控制的觀念。