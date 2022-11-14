Diptyque 2022聖誕限量漿果室內外香氛蠟燭情境圖。（ 10／10 APOTHECARY提供）

頂級美妝Diptyque為節慶之夜精心塑造的星空圖，在兩片橢圓星空穹頂之上，Diptyque以經典字母造型拼成南北半球88個星座的名稱。Diptyque從此類神話傳說與奇跡之所汲取靈感，精心繪製出這片星空圖，展開專屬旅程。

Diptyque Best Seller Candles情境圖。（ 10／10 APOTHECARY提供）

Diptyque憑藉藝術家般獨特的視角再現了絢爛星空，並由此薈萃所有禮贈精品。充滿歲末愉悅節日氛圍的星空圖上，閃耀金色與銀色光芒的繁星與字母熠熠生輝，成為聖誕系列產品的最佳包裝與點綴。白色、金色與銀色星形圖案裝點Diptyque限量版香氛蠟燭。

Diptyque Best Seller Perfumes情境圖。（ 10／10 APOTHECARY提供）

深綠色的冷杉香氛蠟燭散發木質香調，輔以蜜般香甜的含羞草氣味；2022聖誕限量月曆，禮盒採用黑色背景，薈萃星夜美妙色彩，點綴以燦爛銀河圖案，另推出，聖誕限量蠟燭、限量室內擴香擺件、聖誕限量玫瑰之水淡香精、聖誕限量冷杉室內噴霧 。

每年重頭戲，燭光萬花筒與旋轉燭罩展現本季主打Diptyque經典的金色橢圓紋理，為節日更添熱鬧，精心雕琢的燭光萬花筒可搭配品牌各款經典香氛蠟燭，而懸掛吊飾、環繞燭光緩緩而動的旋轉燭罩則宛如繞日運行的星球，室內空間在光影交錯中彷彿進入童話世界。