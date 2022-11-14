再過2個月就要迎來兔年，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專表示，生肖猴明年將是逢凶化吉、免災的一年，事業將會得到貴人的幫助，事半功倍，感情上和另一半者雖會有小爭吵，但只要溝通都能化解彼此心中的矛盾，單身者會有朋友介紹對象。至於健康方面，生肖猴明年會有一些小疾病，需多注意。

艾菲爾指出，2023年申猴與卯兔暗合太歲，加上有地解星相助，讓屬猴的人人緣極佳、貴人多多，事業上遇到困難的時候，都會有貴人來協助化解；另外，生肖猴若想自行創業，打造自己的品牌是非常適合的，能在貴人的幫助下少走一點冤望路，也能省下不少不必要的開支，走前人走過的路事半功倍，切記成功後也不要忘了多提攜後輩，將成功的範例繼續傳遞下去。

感情方面，艾菲爾說，已經有另一半的肖猴者，能平順交往，雖然偶爾有小風波，但溝通得當都能一一化解，單身的人可借助貴人的力量，多讓身邊的人介紹對象，多交朋友，對脫單非常有幫助。

相較於事業和感情能有貴人相助，艾菲爾表示，屬猴的人明年不要輕忽身體發出的求救訊號，雖然都是小病痛，但如果不及時治療，拖久了也會落下病根。