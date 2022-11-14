中科實中參加廣達游於藝「生活畫市集：嬉遊千年風俗藝術」主題展覽計畫，14日舉行開幕式。（陳淑娥攝）

全體學生作品「各國市集色彩屋」格外吸睛。（陳淑娥攝）

現場結合童玩闖關集點遊戲，相當有趣。（陳淑娥攝）

逛市集是生活中十分尋常的經驗，但市集也跟藝術息息相關。中科實中參加廣達游於藝「生活畫市集：嬉遊千年風俗藝術」主題展覽計畫，14日舉行開幕式，透過畫作了解漢代至台灣當代的市集，進行一場跨越千年的逛街旅程。

中科實中校長秦文智表示，學校參加台中市教育局和財團法人廣達文教基金會主辦的 「生活畫市集：嬉遊千年風俗藝術」主題展覽計畫，透過「逛市集」主題連結學童生活經驗，享受藝術與生活的美好。

開幕表演首先由雙語部老師帶來神秘東方音樂—波斯市場(In a Persian Market)鋼琴曲演奏，曲中描繪市場上駱駝商隊景象，還有市集裡各種人們穿梭來去；學生也進行多場表演，相當精彩。

現場來賓至展場參觀廣達文教基金會所提供畫作與立體藝術作品，雙語部及國中部培訓多位中英文導覽小尖兵，熱情介紹各地有名市集畫作；現場也展示雙語部1至6年級孩子藝術作品。

全體學生作品「各國市集色彩屋」格外吸睛，美術老師何汶珈表示，創作理念以國際村為出發點，學生學習調色，並結合自動性技法進行表現，以跨領域數學三角幾何結構來傳達構面知識，大家合力完成作品後均相當開心。

此外，活動同時結合藝術成果展、童玩闖關集點遊戲及學生樂團表演等活動，學生作品也融入多元文化色彩，將多國藝術文化資源帶進校園場域，以沉浸式學習環境拓展孩童的美感視野，啟發藝術創意。