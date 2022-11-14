殺青場由「小馗爺」打場記板，相當有意義。（華影提供）

台灣正宗驅魔鬼片《粽邪3：開鬼門》歷經47天風雨無阻的拍攝，於111年11月11日晚上11點正式殺青。該片自啟動籌備以來遭遇無數挑戰，先是4月因疫情升溫不得已停拍，復拍後卻遇上主要演員確診，只得「乾坤大挪移」調動拍攝場次、重排演員檔期，不料颱風尼莎與奈格卻又接連來襲，挾帶風雨兩次吹壞美術陳設，爾後連日的大雨擾亂戶外拍攝，只好緊急改換室內場景。

監製鄒介中與導演廖士涵不約而同感嘆，這是他們從影以來製片難度最高的電影，一向不愛將拍攝艱辛掛在嘴邊的廖士涵都表示：「這次很難，真的難！可以在各種限制及挑戰下完成拍攝，真的必須要特別感謝幕後各組的力挺相助。我還記得喊殺青的當下眼眶是泛淚的，因為這一切真的真的太不容易了！」雖然拍攝極其艱辛，但劇組團隊仍克服了萬難，廖士涵說：「謝謝老天爺及馗爺的眷顧，能在111年11月11日殺青，可能真的有它特別的意涵吧。」

《粽邪3：開鬼門》為《粽邪》系列第3部電影，有別於前兩集介紹台灣中部沿海一帶的民間習俗「送肉粽」、「跳鍾馗」，廖士涵希望能在既有的基礎上變出新花樣，將街頭跑酷、戲曲歌仔戲加入劇本成為核心元素，意欲展現傳統與創新激盪出的「傳承」之火。

《粽邪3：開鬼門》也一改聚焦中部小鎮的前態，首度將拍攝重心移師台北，於信義區、中山區、北投區、萬華區等地大量取景，也因為獲得台北市政府文化局電影製作補助，以及台北市電影委員會的協助才能順利完成拍攝，挑戰在繁華的大都會裡驅魔送煞。