明年春節離島機票，下周二起陸續開賣。（簡立欣翻攝）

明年春節有10天假期，交通部民用航空局今（14）日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2309架次、23萬6308個座位數，並自下周二（22日）下午6點起陸續開放訂位。民航局特別提醒：旅客須在訂位日起（含訂位當日）3日內完成開票，以利規劃後續加班機運能。

明年春節假期是1月20日（周五）至29日（周日，農曆正月初八）共10天假期，民航局規劃2023年1月19日（周四）至30日（周一）是航空疏運期，共計12天，以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點。

目前澎湖航線可提供1185架次、11萬7576個座位數；金門航線908架次、10萬3828個座位數；馬祖航線216架次、1萬4904個座位數；三離島航線（不含澎湖-金門航線）共2309架次，計23萬6308個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。

澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於11月22日（下周二）、23日（下周三）及24日（下周四）下午6點到8點開放電話訂位及網路訂位；另透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5％營業稅。考量大多數澎湖鄉親訂位習慣與需求，高雄-七美／望安及澎湖-七美等3條航線僅開放電話訂位。

民航局提醒：春節尖峰時段2023年1月19日至24日台灣往離島，以及2023年1月23日至30日離島回台灣的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」等使用限制，更有效利用空運資源。退票期限規定亦為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。