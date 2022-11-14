德國總理蕭茲(Olaf Scholz)在周日踏訪越南，並與越南總理范明正(Pham Minh Chinh)舉行了會談，雙方討論了能源和經貿關係。此為德國領導人十多年來首次拜訪越南。

蕭茲是在前往印尼參加G20領導人峰會前夕，在旅程中途前往越南訪問，突顯出越南在全球供應鏈中扮演日益吃重的角色。目前許多德國企業正考慮將業務範圍擴大至中國以外地區，以實現製造業的多元化。

蕭茲在新聞記者會上說，德國希望深化與越南的貿易關係，並支援越南朝向更綠色經濟的轉型，包括參與在越南首都河內的地鐵系統擴建。

蕭茲接下來將拜訪新加坡，接著才於11月~16日參加印尼的G20峰會。越南和新加坡是東南亞唯一與歐盟簽訂自由貿易協定的國家。因此它們是歐盟在該地區最大的貿易夥伴。

Dezan Shira律師事務所表示，德國是越南在歐盟國家中僅次於荷蘭的第二大貿易夥伴；而去年越南對歐盟的貿易額為78億美元，遠遠低於美國、中國、日本和韓國。

根據在越南的德國商會AHK的資料，德國駐在越南有800家企業，其中80家設有製造工廠，包括車用零組件大廠博世(Bosch)，能源公司Messer，以及其它規模較小的汽車供應鏈公司。

AHK駐在越南的主管Marko Walde說，在中國的8000家德國企業中，有許多希望離開中國，並且多元化其部分業務活動。而且把目光移向東南亞的德企，有九成認為越南和泰國是首選地。