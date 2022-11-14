受到市場傳聞三星擬調降明年「中低階」機種出貨量影響，散熱廠雙鴻(3324)今天盤中股價逆勢走跌，不過雙鴻表示，目前三星手機占公司營收比重僅約1%多，對公司營運幾乎沒有任何影響，隨著AMD及Intel伺服器新平台陸續量產，雙鴻在伺服器平台散熱市占率提升，法人看好雙鴻明年營運，預估雙鴻明年本業獲利可望年成長逾20%，每股盈餘上看15到16元。

智慧型手機需求遲遲未見回溫，三星等手機品牌廠也看淡明年手機銷售，傳聞將明年手機出貨量將減少約3000萬支，其中主要調降是中低階智慧型手機，不過，對於這樣的傳聞，石英元件廠晶技(3042)及雙鴻等三星手機供應商異口同聲說，三星手機賣不好很久了，今年以來幾乎都沒有什麼量，每個月出貨營收僅200萬元到300萬元，對公司營運根本沒有任何影響。

由於非蘋智慧型手機銷售低迷已久，雙鴻積極衝刺伺服器等高毛利產品，今年以來手機占整體營收比重已降至3%左右，據了解，目前雙鴻VC出貨三星以摺疊手機及高階機種居多，熱管出貨的中低階機種已是微乎其微，三星手機相關產品占公司營收比重僅約1%到1.5%，中低階機種調整對雙鴻無任何影響。

儘管終端面臨庫存調整，雙鴻在伺服器市占率提升下，第3季稅後盈餘為4.07億元，年增23.22%，單季每股盈餘為4.74元；累計前3季每股盈餘為12.31元，累計前10月合併營收為114.67億元，年增約1.84%；雙鴻表示，公司營運谷底已過，第4季營運可望優於第3季。

法人報告指出，由於雙鴻今年伺服器(Server)新增美系兩大品牌客戶企業訂單，市占率進一步提升，且Intel Eagle Stream及AMD兩大伺服器新平台陸續推出，帶動伺服器產品單價上揚20%，可望成為公司營運成長主要動能，預估雙鴻2023年營收成長10%，毛利率在產品組合改善可望持續向上，扣除今年匯兌收益貢獻，預估明年本業可望成長逾20%，每股盈餘上看15元到16元，給予「買進」評等，目標價190元。