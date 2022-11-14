蔡英文釋首支催票影片，籲守護民主自由。(截取自蔡英文臉書影片畫面)

1126九合一選舉進入最後倒數12天，蔡英文總統強打「抗中保台」，今天上午在社群平台，以「為台灣挺身而出」為題釋出首支催票影片，強調國際都在看，我們怎麼做選擇，呼籲支持者回家投票「守護台灣的民主自由」。

蔡英文在臉書等社群平台發布該支影片表示，自由不是天上掉下來的，國際都在看，我們怎麼做選擇。距離九合一選舉剩下12天，「謝謝聶永真為台灣挺身而出，邀請大家回家投票，守護台灣的民主、自由」。

她強調，我們會繼續努力，也會持續在中央和地方實踐承諾，打造一個更好的國家。「我也需要更多的台灣隊友陪我一起打拚，請大家支持，給我們力量」。

民進黨指出，首支影片由台灣知名設計師聶永真打頭陣，以「自由」為出發，他在影片中提到，「自由說話、自由的抗議、自由的發表意見、自由的選擇，因為自由，所以我們投票，決定誰，可以代表我們說話。」

聶永真也說，「投票，讓國際知道我們很在乎。對現在負責，就是對未來負責」，要「用自由的本錢，保護台灣這個家」，呼籲11月26日為台灣挺身而出，回家投票。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，蔡英文總統在上週六11月12日的凱道造勢晚會上提到，在民進黨執政下，守護民主、強化國防、發展建設、產業轉型與擴大社會照顧通通都做到了，台灣進步的路線不能倒退，11月26日的選舉結果，將會影響世界如何看待台灣，拜託大家「為台灣挺身而出」，為台灣再投一票。

他說，選舉進入倒數時刻，「為台灣挺身而出」系列影片，將由不同領域的社會人士現身說法，透過多元的觀點與心聲，爭取台灣社會更多的支持。

范綱皓補充，蔡英文總統的社群平台，將會連續釋出「為台灣挺身而出」系列催票影片，希望大家11月26日能夠一起為台灣挺身而出，回家投票。