新竹縣第三大鄉鎮的湖口鄉，有5人競逐鄉長，根據艾普羅行銷市場研究公司民調結果顯示，國民黨提名的吳淑君支持度34.1％，排名第1，其餘4位候選人支持度皆未達1成，並有近5成訪者看好吳淑君能當選湖口鄉長。

湖口鄉原就是藍軍的地盤，從縣議員轉戰鄉長的吳淑君，在國民黨新竹縣黨部辦理湖口鄉長初選民調時，以59.167％平均支持率勝出，獲得提名，顯現紮實的基層實力。

艾普羅民調詢問受訪者有76.4％表示「一定會、會」去投票，4.3％表示「可能會」投票，6.5％則表示不會投票。

交叉分析顯示，男性表示會去投票高達達79％，高於女性，50歲以上表示會投票的比例約8成，20到49歲比例約在7成2上下相對較低。

政黨方面，泛綠支持者表示一定會投票的比例92.2％最高，其次泛藍支持者和民眾黨支持者約8成5，沒有支持特定政黨的中立選民有 66.7％。

扣除表態不投票者後，調查結果顯示，34.1％受訪者表態支持吳淑君，而後依次為鄭士榤7.8％、戴翊如4.7％、田耀祖1.8％、范綱胤1.2％。另有1.5％表示「都不支持」，48.8％表示尚未決定、無意見或拒答。

如果只看一定會、會投票者的支持意向的交叉分析顯示，吳淑君的支持度從34.1％上升至 36.6％，增加2.5個百分點，仍高居第1，其他候選人的支持度依然未超過1成。

看好度方面，扣除不投票者後，調查結果顯示，近5成的受訪者都看好吳淑君能當選鄉長，其他候選人的看好度均低於5個百分點。

如果只看一定會、會投票者的支持意向，交叉分析顯示，51.1％最看好吳淑君，其他候選人的看好度仍未超過5個百分點。

艾普羅行銷市場研究公司針對設籍在湖口鄉且年滿20歲以上的成人進行電話訪，以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊隨機取樣，調查時間在10月31日至11月2日，成功訪問1075份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差介於正負 3.0％之間。