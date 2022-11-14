全球創新晶圓製造設備與半導體產業服務供應商科林研發（Lam Research）宣布啟用台南新辦公室，將著重提供創新產品與技術，推動次世代半導體發展。新辦公室除擴大辦公空間外，更將支援全球營運、銷售、並為在地及全球客戶提供卓越服務。台南新辦公室的成立彰顯科林研發在台足跡遍布，將專注於支援製造先進記憶體、先進邏輯晶片以及特殊製程的產品與服務。

科林研發總經理郭偉毅博士表示，科林研發自1992年起，即支援台灣半導體產業的成長與發展。今年適逢公司在台成立30年，很高興宣布正式啟用台南新辦公室，藉此提升我們的能力與提供優異且完善的技術支援、深化與在地夥伴的合作關係。

此外，台南新辦公室成立配備最先進VR裝置的新教室，提供最新的電漿蝕刻與薄膜沉積設備的課程，可使設備和製程工程師具備相關技術能力與專業知識，進而在客戶晶圓廠中提供高效支援，以確保科林研發機台的最佳化。科林研發也將透過此在台第七間辦公室－台南新辦公室，延伸其領先業界的教育訓練服務範圍至南台灣，與其1996年成立、位於新竹的世界級「台灣技術訓練中心」相輔相成。