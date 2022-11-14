證交所舉辦第19屆「校園證券投資智慧王」，即將於11月16～18日進行網路初賽，今年共有79所大專院校熱情參與，較110年新增8所生力軍加入，共計1,616隊完成報名，此項活動儼然已在各大專院校深耕並廣為傳承，成為各校年度重要賽事之一。

各大專院校積極報名參賽，包括台灣大學、政治大學、清華大學及中興大學等國立大學；其中，明新科技大學、中國科技大學及致理科技大學等三校，報名隊數更是高達100隊以上。

證交所表示，「校園證券投資智慧王」活動，分為網路初賽、分區複賽及總決賽三個階段。網路初賽即將於11月16～18日連續3天辦理，依3天答題結果擇2天較優成績計算。

證交所提醒，各隊千萬不要輕易放棄每天取卷答題的機會，只要完賽，便有機會抽中600元獎勵金，共計80個名額。

初賽除了取各區（北一區、北二區、中區及南區）成績前10名隊伍之外，今年會再增額錄取5隊，各區共取15名隊伍晉級複賽，以擴大各校對活動的參與度，並規劃於12月上旬開始，分4區進行實地複賽，爭取各區前3名之獎學金，及12月29日晉級總決賽的機會。

總決賽冠軍隊伍將可獲得10萬元高額獎學金，另再取2隊亞軍，各頒發3萬元獎學金、獎牌及獎狀。