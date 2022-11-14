台灣證券交易所董事長林修銘日前以亞太地區集保組織（ACG）副主席身分，參加該組織第24屆釜山年會，並拜訪韓國交易所進行業務交流。

林修銘於11月9日與韓國交易所董事長孫炳斗（Byungdoo Sohn），於韓國交易所首爾辦公室舉行台韓首長會談，此次會談為林修銘首次赴韓拜訪韓國交易所，雙方就目前全球經濟變化及地緣政治影響進行意見交換，並商研因應策略。

此次會談是暨8月22日台韓首長線上會議，及9月28日世界交易所聯合會（WFE）第61屆年會臺韓雙邊會談後，雙方董事長再度會面，充分顯現台韓交易所間緊密且互動良好的情誼。

11月9日於韓國首爾舉行的台韓首長會談，聚焦在雙方市場的ESG發展，及對扶植新創企業的願景及經驗，也確立未來將擴大在ESG及創新板塊的交流合作及經驗分享，台韓首長在言談交流間表達對雙邊合作的支持與信心，期望透過持續深化合作，鞏固台韓交易所友好關係，並攜手為台韓雙方市場創造更高的價值。

林修銘自今年7月上任以來，積極建置ESG資訊平台和ESG評鑑來發展ESG生態系，並大力推動台灣創新板的發展，除推出多項獎勵及宣導活動外，在法規面也放寬合格投資人財力證明及上市市值標準等規範。

因此，此次訪韓行程除台韓首長會談外，於11月8日拜訪韓國交易所釜山總部，進行ESG相關商品市場交流，11月9日也到韓國交易所首爾辦公室，聽取KONEX市場團隊的經驗分享，在業務層面也進行充分實務討論。

台灣與全球重要市場及區域交易所夥伴，長期在商品、制度、人才培育等領域合作，近年也積極在永續金融及新創產業等面向拓展業務交流，以加強互惠互助的國際連結，積極迎戰全球政經局勢帶來的競爭與挑戰，為台灣資本市場建構更長遠的未來。

證交所表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，跨國商務行程近乎停擺，這也讓此次的訪韓行程別具意義。未來證交所易將持續與國際交易所同業進行密切交流，實踐國際連結。