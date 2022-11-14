Fed鷹轉鴿激勵，截至11日為止，MSCI新興市場指數本月以來已上漲逾12％， 新興市場股市反彈跡象已現。

全球性的通膨疑慮居高不下，美國聯準會（Fed）為因應通膨，今年以來多次升息，至今已升息15碼，導致新興市場也遭受資本外流和貨幣貶值的衝擊，富盛投顧表示，MSCI新興市場指數年初至今已下跌超過27％，但隨著Fed鷹轉鴿的預期逐漸升高，市場解讀，新興市場的反彈，主要是受到美國通膨放緩所激勵，而市場期待大陸防疫政策鬆綁，因而激勵港陸股大幅反彈。

對於新興市場股市後市，富盛投顧表示，觀察今年的新興市場指數，可以發現，在一片下跌景況中，新興拉美指數是唯一逆勢上漲的指數，根據Stockq統計，截至11月11日，今年以來上漲5.82％。

安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金投資團隊分析，由於對全球經濟復甦的預期，大宗商品市場持續走強。這種優勢使拉丁美洲市場的表現優於整個新興市場，其中又以巴西上漲幅度最高。顯示面對這種不斷上升的利率環境，新興市場的股票和外匯市場迄今仍保持著相當有序的狀態。但如果殖利率繼續上升，可能會持續給股市帶來壓力，尤其是復甦不那麼穩固的新興市場。

在新興亞股後市，今年全球金融市場在升息壓力下急速修正，第一金亞洲新興市場基金經理人張帆指出，受惠升息利差保護新興亞洲金融股，如新加坡金融股仍有逆勢抗跌表現，儘管亞洲金融市場跟隨全球市場波動，不過，長期投資價值仍值得留意，關注亞洲新興市場國家在經濟快速成長帶動下所產生內需消費、所得成長，及天然資源與基礎建設等題材。

張帆說，前兩年受到疫情與國際鎖國影響經濟動能，不過新加坡國際金融中心地位再度崛起，主要由於香港在嚴格的防疫措施與政治因素影響下，外資及國際人才大量流失，國際金融中心轉向新加坡，成為亞洲財富管理的熱門城市；其他像是，印度除了金融股有所表現外，印度是全球第三大原油進口國，原油價格影響印度GDP，挹注經濟動能，印度今年在金融、消費、製造業等皆有所表現。