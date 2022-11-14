台股近期反彈，財政部部長蘇建榮14日出席財政委員會會議時，立法委員關切國安基金未來動向。他強調，未來還是要持續觀察未來的升息、中美科技戰、俄烏戰爭、大陸清零等，整體不確定因素仍多，雖然台股最近回到一萬四千多點，後續還是會綜合考量。
他分析，未來國安基金是否續留或退場，會在國安基金例行委員會議中考量後決定。
蘇建榮說，過去七次國安基金進場時間有長有短，像是2015年進場時間點就將近8個月，時間較長，其他也有較短的進場時間。
台股近期反彈，財政部部長蘇建榮14日出席財政委員會會議時，立法委員關切國安基金未來動向。他強調，未來還是要持續觀察未來的升息、中美科技戰、俄烏戰爭、大陸清零等，整體不確定因素仍多，雖然台股最近回到一萬四千多點，後續還是會綜合考量。
他分析，未來國安基金是否續留或退場，會在國安基金例行委員會議中考量後決定。
蘇建榮說，過去七次國安基金進場時間有長有短，像是2015年進場時間點就將近8個月，時間較長，其他也有較短的進場時間。
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