九合一選舉即將在下周六（26）舉行，隨著選情升溫，有些民眾經常關注選情新聞，心情也跟著起伏不定。根據美國最新研究， 有「不斷查看新聞」強迫性衝動的人，更容易產生壓力、焦慮及健康問題，國內專家認為，這項研究反映出部分民眾新聞成癮的現象，值得台灣學界加以研究。

該研究針對1100名美國成人進行線上調查並加以分析，結果顯示，16.5％的受訪者對新聞資訊有「嚴重的問題」，他們經常沉浸在新聞故事中，以至於這些故事主導他們清醒時的思想，打亂了與家人和朋友相處時間，讓他們難以專注於課業或工作，並引起煩躁和無法入睡。

被認為有嚴重的新聞資訊問題者當中，有73.6％表示自己有「蠻多」或「非常多」的精神狀況，61％認為自己有「蠻多」或「非常多」的身體狀況；相較之下，其他受訪者只有8％的人表示有頻繁精神狀況、6.1％有頻繁身體狀況。

台北醫學大學公共衛生學院教授邱弘毅表示，該研究指出，媒體面臨經濟壓力時，常選擇具有吸引閱聽大眾的新聞，以聳動、斷章取義的方式，透過24小時不斷播放來爭取收視率，造成部分收視群產生新聞成癮的現象，這種狀況正不斷發生且有惡化趨勢，值得被大家所重視；特別是台灣媒體常一窩蜂聚焦報導重大新聞事件，此一問題更值得台灣學界加以研究。

邱弘毅指出，對於已有新聞成癮現象的閱聽大眾而言，建議選擇暫時不去收視新聞，尋求專業協助擬定改善此症狀較佳的方式，如果需汲取新聞，或許改由平面媒體（如報紙），盡量不收看電子媒體，可能是比較有效的策略。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，該研究顯示「新聞成癮」跟不良的心理和身體健康有關，在台灣，選舉新聞很容易造民眾無端的憤怒，要擺脫這種明明不喜歡、卻不斷去看的狀況，首先要有所「覺察」，可問自己關注新聞的時候是否影響心情？如果變得鬱悶、提不起勁、什麼事都不想做，成天只想關注支持的候選人民調起伏與輿論風向，或者是對台灣政治覺得很失落，建議就要有所調整。

葉雅馨指出，最簡單的就是意識到「時間性」，告訴自己時間過了就會成為歷史，不要放太多情緒在裡面；接著要求自己「暫時離開」，停止或減少觀看時間，想觀看時先要求自己完成其他事情，像是煮飯、公園走走、運動後再看，讓自己專注在其他事物來轉移注意力；最後「不去談論」，暫時停止接觸會有很多討論與論戰的群組，告知朋友自己需暫離。