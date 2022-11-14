太魯閣國家公園管理處選定在轄內登山路線奇萊東稜3處熱門營地各建一座山屋，為避免遊客及登山隊伍影響直升機吊掛建材作業，即起至12月9日止封閉管制台14甲線小風口停車場，至12月16日封閉該登山路線。（太管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

近年登山風潮興起，太魯閣國家公園管理處為提供山友在高山有個良好的住宿環境，陸續在轄內熱門登山路線興建山屋，近日選定在奇萊東稜路線3處熱門營地各建一座山屋，建材將由空勤總隊黑鷹直升機支援運送，為避免遊客及登山隊伍影響吊掛作業，即起至12月9日止封閉管制台14甲線小風口停車場，至12月16日封閉該登山路線。

太管處轄內熱門登山路線奇萊東稜一次可撿5座百岳，分別為奇萊北峰、磐石山、太魯閣大山、立霧主山及帕托魯山，不過沿線因有許多陡上急下的橫斷地形，且至少需花費5至6天才能完成，不僅被山友列為C＋級的百岳縱走路線，更與馬博橫斷、南三段及干卓萬等3條路線，被岳界公認為台灣4大障礙路線。

由於奇萊東稜沿線山屋數量少，山友多會在選在磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地等3處紮營，太管處為提供山友於高山有良好的住宿環境，將在3處營地興建避難山屋，每座均採通舖設計，約有8個床位，平均可容納13人。

太管處表示，3座避難山屋組裝與建材打包作業均已完成，建材由空勤總隊出動黑鷹直升機協助運補，暫定吊掛期程為11月14日至12月16日止，因作業需要及考量山友安全，即起至12月9日止，將封閉管制小風口停車場，至12月16日止，則封閉奇萊東稜路線，原已核准入園許可證也將予以廢止，並視高山天候、直升機載運情況，公告提前或延後開放停車場及登山路線。

太管處說，建材依序運抵至磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地後，便會啟動組裝作業，盼能趕在明年1、2月完成3座山屋的建置，提供山友舒適的登山環境。