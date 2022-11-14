陳福海呼籲對手不要再以抹黑造謠的奧步來對他攻擊，並邀請楊鎮浯在16日的公開辯論會「直球對決」(于家麒攝)

為打擊賄選，陳福海也承諾願意提供100萬元的抓賄獎金，為洗刷金門「賄選島」的惡名共盡心力(于家麒攝)

選戰倒數12天，各陣營都在最後階段拉抬選情。無黨籍金門縣長候選人陳福海今(14)日上午召開記者會呼籲「反賄選、反抹黑、反貪腐」要正面選舉，還給金門乾淨的選風，並邀請楊鎮浯在16日的公辦政見發表會「直球對決」，不要再以抹黑造謠的奧步來對他攻擊。

陳福海表示，2022年的縣長選舉，是金門未來4年發展的關鍵，鄉親們一定要睜亮雙眼選出對的人。選舉是民主制度的基石，每次選舉的結果都牽動著縣政未來發展與政策走向，「不買票、不賣票、要檢舉」不僅是一句反賄選標語，更是每一位參選人的社會責任，呼籲其他候選人共同打擊賄選，為洗刷金門「賄選島」的惡名共同盡分心力。同時陳福海也承諾願意提供100萬元的抓賄獎金，只要鄉親提供縣長層級相關賄選情資，經檢方調查屬實並起訴者，即可獲得該筆獎金。

陳福海說，對手楊鎮浯自4年前就以已經查無犯罪事實簽結的「金酒東北試釀案」不實言論對他抹黑，這次選舉更變本加厲，以兩人清廉度來做文章。因此陳福海特別以高標準向金門鄉親承諾，如果他個人在「競選過程中或未來當選後」因上述案件遭起訴，在起訴當日將立即停止選舉或辭掉縣長職務以示負責。

陳福海同時也要求楊鎮浯，對於遭縣民質疑的「董楊童主題酒圖利」及「天福秘密合約」等疑雲案件比照此標準公開承諾，「如果楊鎮浯有不法遭起訴一樣要辭職下台」，希望二人一起向鄉親承諾，由鄉親見證，不要用惡質手段來影響選舉結果。陳福海也呼籲支持他的鄉親，在網路及社群媒體上，不要針對特定候選人的人身作不當的攻擊與批評，以保君子之爭、正面選舉的典範。

針對近來很多民眾對「縣庫短少」、「年金福利縮水」等議題擔憂，陳福海表示，這次參選就是以「守護縣庫、再創百億；政治退出金酒、甄選專業經營者」為目標，承諾在當選後不僅不停福利，還要做更多建設並讓縣庫水位反轉回到百億。

對此楊鎮浯競選總部也宣布將於下午召開記者會說明回應，「浯海大戰」再次進入最終決戰。