九合一選舉進入倒數階段，候選人們咬緊牙關做最後衝刺，紛紛請出大咖站台顧選票，不過近日發生許多社會案件，治安問題成為民眾關心焦點，總統蔡英文卻頻頻輔選，光桃園就去了8回，次數之多讓民眾都快坐不住，而早先才發生蔡致詞前，台下支持者就已離場的狀況，昨（13）日她更直接被民眾嗆「蔡英文下台！」

選舉投票日越來越近，雖然全台民眾都相當關心未來將由誰「當家作主」，但治安等基本生活追求也不能忽略，不過近日接連爆出台版柬埔寨、台南槍手連開88槍等驚人案件，蔡英文卻到處跑選舉行程，讓許多民眾不滿。

其中，被認為是藍綠攻防重點之一的桃園，蔡英文當然沒放過，數度前去幫民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，但10月底鄭運鵬舉辦北桃園競總成立大會時卻發生意外插曲。

該場活動是蔡英文第5度前往桃園輔選，原定在晚間8點半上台致詞，不料卻被現場記者抓包，8點左右台下支持者就陸續離開，完全不給蔡英文面子，直到她終於現身，部分還在場的民眾才走回位置聽講。

此外，蔡英文昨日第8度為鄭運鵬輔選，親赴龍潭龍元宮參加鄭運鵬的客家後援會成立大會，現場雖然還是有不少支持者，卻也有民眾趁蔡致詞時高呼「蔡英文下台」，引起一陣騷動，被維安人員制止、驅離，活動才順利進行。

對此，國民黨台北市前議員羅智強日前就在臉書發文表示，蔡英文還未上台就有大量民眾離場，留下一片空椅子迎接她，代表「芒果乾」的恐嚇開始不靈，號召選民用選票讓民進黨輸到只剩總統府，把辣台妹打回原形；國民黨桃園市長候選人張善政也提醒，蔡英文不應為了輔選荒廢國政，應該要更關心國家經濟、治安等重大議題。