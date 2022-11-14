11月11日，大陸國務院聯防聯控機制發佈了《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的通知》，對進一步優化防控工作提出了二十條措施（下稱「20條」）。其中，沒有發生疫情的地區嚴格按照第九版防控方案確定的範圍對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。一般不按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。制定規範核酸檢測的具體實施辦法，重申和細化有關要求，糾正「一天兩檢」、「一天三檢」等不科學做法。

據《第一財經》報導，截至11月14日發稿時，陝西省鎮坪縣、福建省福州市、江西省廣昌縣、吉林省延吉市、安徽省合肥市及上海市等多地都已積極調整現行的防疫政策，宣佈取消或暫不開展區域全員核酸檢測。

三亞於11日當天宣佈取消了區域全員核酸檢測。11月11日中午，海南省三亞市發佈通知，要求三亞市轄區內的全體居民、遊客於本週六（12日）參加核酸檢測，對於未按要求參加核酸採樣的人員，將被賦黃碼。7小時後，三亞市再次發佈通告，稱為貫徹落實最新疫情防控政策，之前發佈的區域核酸檢測不再執行。2022年11月12日按常態化開展核酸檢測工作，市民遊客自行安排好時間，就近採樣。

此後，陝西、福建、江西、遼寧、上海等多地宣佈取消區域全員核酸檢測。

12日當天凌晨，陝西省鎮坪縣防疫辦發佈通告，宣佈取消當日的縣城區第十六輪全員核酸檢測。

同日，福建省福州市召開新聞發佈會，通報疫情防控最新情況。其中提出，鑒於倉山區尚未實現社會面清零，根據有關規定，11月12日至15日上午6：00—12：00，倉山區每日開展區域核酸檢測；鼓樓區、台江區、晉安區、閩侯縣、高新區不再進行區域全員核酸檢測。

12日，江西省廣昌縣疫情防控應急指揮部辦公室也發佈消息稱，鑒於11月8日~10日三天區域核酸檢測結果均為陰性，根據上級最新相關文件精神，經專家組綜合研判，決定取消11月13日-14日的區域核酸檢測工作。

11月13日，延吉市防疫部門發佈公告，宣佈於11月14日起停止全員核酸檢測工作。此前，延吉市於11月7日發佈公告，決定在8日~14日期間，按照指定街鎮開展七天一輪全員核酸檢測。

同日，上海市也發佈了優化調整並細化落實相關防控措施的內容，宣佈一般不再按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。同時，進一步組織好常態化核酸檢測和社區便民篩查。

根據「合肥發佈」消息，安徽省合肥市疫情防控應急指揮部有關專家表示，合肥全市進入常態化疫情防控階段，原則上暫不再按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。