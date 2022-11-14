年底選舉在即，各式封關民調陸續出爐，無黨籍台北市長候選人黃珊珊多居於第二、第三名，被認為選情危急，黃珊珊近日接受網路專訪時信心喊話，強調非常有信心並相信市民，中間選民成為新的版圖，另黃珊珊也說重話，痛批對手國民黨籍蔣萬安、民進黨籍陳時中是平庸藍、仇恨綠，更酸蔣萬安沒有能力處理後面的五府千歲，炮火十足。

黃珊珊近日接受媒體人黃光芹主持的網路節目《新聞不芹菜》專訪並於今日播出，談及對於藍綠陸續歸隊夾殺，選情信心如何，黃珊珊表示，非常有信心相信市民，中間選民成為新的版圖，最重要的是大家真的很厭煩藍綠惡鬥。

黃珊珊強調，電視辯論上自己講過，市民要不得已而選一個平庸的人，還是要保一個政黨，台北市已經8年超越藍綠，要再走回藍綠惡鬥回頭路嗎？

黃珊珊也講重話表示，可以想像這兩個（蔣萬安、陳時中）回到台北市政府，所有派系利益都進來，「國民黨的市長候選人沒有能力處理後面那些人，沒辦法控制那些五府千歲；陳時中當他所有的防疫指揮官黑箱作業進到市政府，台北市民要嗎？」

黃珊珊最後譬喻兩位對手是平庸的藍、仇恨的綠，「大家要他們進入到台北市政府嗎？」