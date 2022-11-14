炎洲(4306)第三季儘管受到客戶端庫存調整衝擊，但受惠台幣貶值產生匯兌利益挹注，累計前三季每股賺1.31元，另外，炎洲與陸資合資的車載顯示及智慧電錶LCD偏光片公司緯達光電已通過北京證券交易所上市審核，預計於第四季到明年第一季正式掛牌上市，炎洲對後續貢獻樂觀看待。

炎洲第三季營收35.6億元，季減少13.5%、年減少18.3%；稅後淨利為2.59億元，季增加26.5%、年增加138%；每股稅後淨利為0.43元。單季毛利率為17.8%，季減少0.7個百分點、年增加0.55百分點。

炎洲累計前三季合併營收115.69億元、年減少10.4%，稅後淨利7.97億元、年增加7.56%，累計每股獲利為1.31元。平均毛利率17.8%、年增加0.4個百分點。

炎洲前三季因下游客戶進入庫存調整期而較去年同期些微衰退，另外，因無建案完工交屋認列建設業務營收，造成前三季合併營收115.69億元較去年同期下降約10%，但毛利率表現穩定，未受通膨影響，炎洲持續力求現有產品邊際貢獻率維持一定水準以上，帶動前三季毛利率18%與去年同期17%相比是不降反升，膠帶毛利率持續維持高檔水位，加上受惠台幣貶值產生匯兌利益挹注，累計前三季EPS為1.31元，優於去年同期的EPS1.27元。

另外，炎洲與陸資合資的車載顯示及智慧電錶LCD偏光片公司緯達光電已於10月28日通過北京證券交易所上市審核，預計於第四季到明年第一季正式掛牌上市，未來透過上市規畫向資本市場籌資擴產，炎洲樂觀看待此項轉投資後續的獲利成長及表現。