某食品設備公司、提供全家便利超商咖啡機的施姓業務，向維修廠商聲稱，要將業務營業額的20％，上繳給食品設備公司，當作是回饋金，可以避免刁難，5年來共收取225萬元，遭陳姓維修廠商提告詐欺，士林地檢署偵結，檢察官根據食品設備公司人員作證，並沒有施姓業務所稱的「潛規則」，依詐欺罪起訴施男。

起訴指出，38歲施姓業務在2013年11月到2018年3月，擔任設備公司業務廚師，負責該公司販售的咖啡機等物品設備操作、食材的教育訓練，並販售所需要的原物料等業務。

施被控對於陳姓咖啡機維修保養的廠商佯稱「食品設備公司規定，承攬咖啡機的廠商每月需繳交20％業務業額作為回饋金，作為食品設備公司業務人員打點全家便利超商的主管及經理階層等人員，可避免被刁難，以保工作順利，也可避免被取代」等語。

施辯稱，上繳的費用是陳要給他的顧問費、合作費，而且從2015年10月到2011年5月，只有收取180萬多元，但檢察官傳喚證人，證明食品設備公司並無廠商須繳付回饋金給予總公司一事，戳破施男所稱的「潛規則」，認定他將詐取的財物用於己用，並未上繳給總公司，依法起訴。