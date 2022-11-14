前中華職棒洋將「巧克力」去世了，享年55歲，他的家屬14日於臉書宣布（美國時間13日去世）。巧克力本名查克卡爾（Chuck Carr），打過美國職棒，1998年短暫加盟三商虎，之後返回美國打球，也曾效力過大聯盟馬林魚、釀酒人等球隊。根據家屬近日的說法，巧克力一直在對抗病魔，文末附上他效力馬林魚的照片。這次也是當地記者（邁阿密）米許（Craig Mish）先報導這個消息。

查克卡爾球員時代登錄為178公分、70公斤，他是腳程很快的打者，曾經在1993年大聯盟摘下國聯盜壘王（58次盜壘成功），同時被抓到22次也是最多的，當年他在年度新人王票選高居第4。

效力大聯盟釀酒人時期，查克卡爾有一個很有名的小故事，當時他兩壞球沒有好球，總教練下令他不要出棒，但他出棒打成小飛球被接殺。事後他告訴總教練：「查克不會這樣打球，查克一定要在兩壞球沒好球的時候出棒。」結果導致釀酒人將他釋出。

歷經8年大聯盟生涯，查克卡爾1997年球季結束後成為自由球員，他當時的年薪約為25萬美元。1998年三商虎延攬他入隊，取其姓名諧音為「巧克力」，當年他30歲。巧克力在三商出賽36場擔任開路先鋒，留下0.308打擊率、3支全壘打、15次盜壘，他其中一轟碰巧是中職史上第3000號全壘打。