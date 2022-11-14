全球第三大加密貨幣平台FTX驚爆聲請破產，加密貨幣領域與前景的高不確定性再度引發立委們關切，要求金管會的監理要比保守慎重更保守慎重。金管會主委黃天牧14日指出，金管會監理的是虛擬貨幣的「洗錢防制」，而虛擬幣的金融犯罪是與刑事警察局合作，此次可看到虛擬貨幣沒有避險功能，跟股市同漲同跌，金管會重視投資人保護也一直提醒其高風險。

立委質詢，此次加幣貨幣破產申請倒閉，台灣加密貨幣災情金管會是否有掌握？這些虛擬幣的發行機構在海外金管會就不管了嗎？金管會不該放任國際組織有侵害台灣投資人的管道。立委也提到，虛擬幣已成為大陸高官洗錢工具，往往會造成加密貨幣暴漲暴跌，監理上要比保守慎重更保守慎重。

黃天牧指出，英國專家曾說過，對於加密貨幣、新興科技主管機關不宜太早跳進去以免扼制發展，目前金管會在加密貨幣的監管主要在洗錢防制，而在金融犯罪上有與刑事局合作。

黃天牧指出，「比保守慎重更保守慎重」也是金管會的立場，今年可看到虛擬貨幣並沒有避險功能，跟股市同漲同跌，這很特別，金管會將會朝投資人保護進行監理。

黃天牧表示，目前從國外媒體知道FTX發展，流動性有問題，前幾個月韓國「穩幣」也發生暴起暴落，不過，國內並沒有收到投資人申訴，這些都是高風險商品，但都是國外的平台與商品，金管會可以進行了解，過去金管會為監理洗錢防制而與平台有接觸，會進一步了解平台是否有相關處理。美國SEC對有價證券監理範圍很廣，但我國證交法與美國不同，目前該商品也非金管會監管的機構所推的，但已不斷提醒投資人其為高風險商品。

也有立委關心若投資人投資到加密貨幣是否可以申報投資損失？財政部長蘇建榮指出，個人若過去有申報加密貨幣財產交易所得，若有損失就可以申報損失，企業也可以。