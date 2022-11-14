作為永續金融先行者聯盟成員，國泰人壽總經理劉上旗14日表示，今年國壽投資已啟動「撤煤計畫」，已不投資煤炭占其營收逾30％的公司，如未積極轉型的燃煤電廠、煤礦鐵路運輸、煤碳輔助服務等，股票及債券都不投資，2025年將會進一步降到營收20％、2030年就會降到15％。

同時在落實綠電政策上，劉上旗表示，今年已選定四棟大樓，即仁愛路國泰人壽總部、松仁路國泰世華銀行總部的國泰金融大樓；國泰產險、國泰投信、國泰證券等所在的國泰敦南、國泰財經大樓，全棟大樓使用綠電，且勸說大樓租戶一起響應，一度電5.5～6元，比一般用電的3～4元更高，但劉上旗表示，未來綠電會越來越貴，要趁早規劃，且國壽一打就是十年合約，會鎖定成本。

國泰金控已加入RE100、承諾2050全球據點淨零碳排，各子公司亦設定相關目標，國泰世華銀總經理李偉正表示，銀行為達成中長期淨零碳排目標，今年已購買再生能源憑證，約有40萬度電，且銀行總部也將全部打採用綠電，占全行用電的三成以上，以循序漸進達成目標；另外銀行在綠能金融協助離岸風電融資、綠色存款等都有一定成效。

國泰產則是已承保離岸風電工程險等保額1,800億元，並有自行車、UBIKE保險；國泰證券亦是努力承銷相關綠能及環保企業上市櫃籌資；國泰投信則有00878的ESG高股息ETF，已有77億單位數，在ETF居第一，且有70萬受益人投資，二年半規模達1,271億元。

國壽從先前投資組合落實減碳、ESG外，並主動議合被投資公司，從之前找排碳大戶或未揭露相關碳排資訊公司議合，到目前已進展到ESG評分較低、碳排比率較高的公司，一年平均議合50家也已拉高到80多家。

且今年已啟動撤煤計畫，即針對煤碳占其營收逾30％的公司，不再投資其股票及債券，2025年會進一步降到20％，2030年以OECD國家為主，降到15％，以投資落實淨零碳排目標。