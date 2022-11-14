農業局長李建裕（左）14日到場會勘時，許多農民向他大吐苦水。（張毓翎攝）

農業局長李建裕（右二）14日到場會勘時，許多農民向他大吐苦水。（張毓翎攝）

台南市種植洋香瓜面積居全台之冠，其中北門區由於地理環境，產出的洋香瓜口感獨特，但疑因氣候影響，洋香瓜長不大，晚種植農民的產量幾乎全軍覆沒，北門區公所估計整體減產7成，農業局長李建裕14日到場會勘時，許多農民向他大吐苦水說，很多都「害了了」，就連倖存的果實，也難賣到好價錢，「沒遇到這麼慘過」。

去年得到北門區洋香瓜評鑑紅肉組冠軍的農民郭寶結大嘆，這期收成真的很差，很多果實長到6、7成大，就停止生長，他種植2甲地的洋香瓜，能採收的數量不到2成，但僅存的這2成果，口感和味道跟以往差太多，根本不敢賣，更別說拿去比賽，所以今年他沒有參加評鑑。

李建裕表示，目前接獲安南區和北門區的果農反映洋香瓜有嚴重農損，根據農業專家了解，安南區洋香瓜收成差的原因，主要是土壤電導度太高，不利根系生長，無下雨造成溫度降不下，病蟲害增加也有關；至於北門區洋香瓜的部分，仍待明天早上農改場和南區分署的專家現勘釐清。