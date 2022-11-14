林耕仁（中）今天參加在東區眷村大本營公學新城甲區活動中心舉辦的「贏回新竹贏回中華民國座談會」，重申正藍軍只有林耕仁，呼籲集中選票。（陳育賢攝）

國民黨新竹市長候選人林耕仁14日參加「贏回新竹贏回中華民國座談會」，現場座無虛席，國民黨副主席連勝文也現身會場，他嚴正破除「藍白合」之說，重申只有正藍軍林耕仁，連勝文隨後也與立委鄭正鈐陪同林耕仁上戰車掃街，為勝選做最後衝刺。

林耕仁今天參加在東區眷村大本營公學新城甲區活動中心舉辦的「贏回新竹贏回中華民國座談會」，包括立委鄭正鈐、議員張祖琰、鍾淑英、段孝芳、議員候選人張文興、陳清智都到場。

連勝文表示，民進黨執政下棒球場問題百出，林耕仁未來上任一定主動查弊，還給市民和公務員1個公道。另，桃園運動中心則是遇到地震天花板就崩落，民進黨執政到底藏有多少弊端？他並肯定新竹縣長楊文科籃球場蓋得很好，高下立判。

連勝文也提到疫情之下沒有疫苗造成多少生命離開，結果「那個人」現在還在選台北市，呼籲選民不要縱容民進黨、不能再讓民進黨繼續執政下去。

連勝文說，林耕仁上任後會馬上上手、直接查弊 ，這場選戰是「善良對邪惡、公理對謊言」，明年總統選舉則是戰爭與和平，「為了和平，新竹要先贏」。

林耕仁表示，現在坊間有謠言，「林議員是林智堅的叔叔，林耕仁擔任市長不會查林智堅」，此謠言讓他啼笑皆非，這完全是錯誤的謠言，那位「林議員」絕對不是林耕仁，是另有其人。他保證，上任後絕對把林智堅、沈慧虹落跑2人組的所有市政工程攤在陽光下，包含棒球場、將軍村和站前綠美化工程，讓新竹市民公開檢驗。