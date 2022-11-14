捷克外交部政務次長高薩克將於今年11月下旬訪問台灣，外交部今天表示誠摯歡迎，強調捷克參議長韋德齊2020年8月率龐大代表團訪台後，台捷雙方互動頻繁，外交部樂見雙邊持續互訪交流，深化緊密夥伴關係。

外交部發言人歐江安今天對理念相近夥伴及國際友人訪台表達誠摯歡迎，雙方將就相關行程與捷方密切協調，並適時對外說明。

她說，台灣與捷克是共享自由、民主、人權理念相近夥伴，雙方在經貿、科技、教育、人文、醫療衛生等各領域交流密切，捷克參議院通過決議案支持台灣參與國際組織，捷克政府本年也首度在世界衛生大會中為我國仗義執言，溫暖台灣人民的心。

歐江安指出，捷克參議長韋德齊於2020年8月率龐大代表團訪台，外交部長吳釗燮去年10月訪問捷克，後續有捷克參議院「教育、科學、文化暨請願委員會」主席德拉霍斯(Jiri Drahos) 與捷克教育部次長維多娃(Radka Wildova)及科技部次長哈利科娃(Jana Havlikova)本年9月連袂來訪，外交部樂見雙邊持續互訪交流，深化緊密夥伴關係。