無黨籍桃園市長候選人鄭寶清和中壢區市議員候選人游智彬14日赴桃檢告發市長鄭文燦涉嫌貪汙。(蔡依珍攝)

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清和中壢區市議員候選人游智彬14日赴桃檢告發市長鄭文燦涉嫌貪汙，直指鄭文燦為某建商大開方便之門，不到2個月就神速核發建照，再隔半年又核准變更，在鄭8年統治下該建商由黑翻紅成為桃園最大建商，而鄭運鵬北區競總土地就是該建商所有，自己卻說不清利害關係，根本是「寄生建商」，呼籲市府公務員當吹哨者，揪出「鄭百億」的不法結構。

游智彬在新黨發言人、律師陳麗玲陪同下，到地檢按鈴告發鄭文燦涉貪，他說前縣府吳志揚時代曾以茶葉罐裝錢行賄祕書長的某建設公司，在鄭文燦8年統治下由黑翻紅，從翻車變超車，搖身一變成桃園最大建商之一。

「鄭文燦8年創造桃園的驚嘆號，就是財富累積速度1天當3天用！」游智彬直指該建商在八德一處建案，也就是鄭文燦母親告別式的場地，去年4月23日才申請建照，同年6月18日就核准發照，今年1月18日還申請變更設計，推翻原來7樓的規畫持續往上加蓋，諷刺桃市府遇到該建商效率都特別高，也質疑增蓋樓層衍生的利益是圖利建商還是流入「鄭百億」的口袋？斥鄭文燦勾勾纏的政商關係錯綜複雜。

游智彬也痛批「雙鄭」都不演了，該建商建案外牆獨厚民進黨市長候選人鄭運鵬，掛滿民進黨的競選看板，且鄭運鵬的北區競選總部土地也是該建商所有，遭對手賴香伶質疑僅以「合法租用」四兩撥千金，要求鄭運鵬說清楚講明白，到底可容納近萬人的競辦是1元租下、100萬租下，還是根本不用錢？鄭運鵬是不是在延續建商金流、貪腐不回頭？諷刺很有可能變成「鄭千億」。

「鄭文燦你怎麼變得這麼壞！」鄭寶清也感嘆鄭文燦不斷往財團富商靠攏，甚至「寄生建商」，直指鄭文燦的「暗黑帝國」都是其來有據，像是藝文特區的市立圖書總館，建造還沒核發就二次施工，承包商膽大妄為，沒有政商勢力支撐誰敢這樣做？呼籲檢調站出來，不要成為塔綠班側翼，該辦就該辦，建立司法公信力。

鄭寶清還說，鄭運鵬身為民代應該勇敢站出來揹起責任監督，但「雙鄭」走得近又自詡「鄭文燦2.0」，刻意漠視淡化桃市府的種種出包行徑，不但不夠格參選市長，甚至當立委也失職「德不配位」，已經不再是當初嚴守民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神的民主戰士，喊話所有桃園市長候選人，一起去大廟開漳聖王前發誓，當選後絕無貪汙舞弊、圖利自己的行為，建構清廉政治。

陳麗玲當場拿出哨子鼓勵市府公務員勇敢吹哨，將鄭文燦執政期間不法舞弊行為紀錄送到寬信律師事務所，讓貪汙的人無所遁形，還給桃園市民清廉的政治環境。