新北社宅持續興建，新北市城鄉局表示，新店民安段、土城永和段青年社會住宅今日上梁，預計2023年底完工，增加260戶社宅，其中民安段社宅鄰近捷運安坑輕軌K6站，距高速公路安坑交流道僅5至10分鐘車程，土城永和段社宅鄰近捷運永寧站，交通十分便捷，投入營運後，將成為租屋族在都市生活的另一選擇。

新北市城鄉局長黃國峰表示，防疫期間又逢缺工缺料、營建成本日益增加等種種艱困環境，感謝廠商仍努力不懈，克服各種障礙。

黃國峰表示，新北市與中央攜手合作興辦社會住宅目標3.4萬戶，其中明年將可完工達1.1萬戶，已達行政院核定的「社會住宅興辦計畫」目標。

考量社宅政策需長期穩健地持續推動，新北市更透過多元取得策略增量社宅，包括都更分回、容積獎勵捐贈、多元社福、整體開發等方式興辦1.1萬戶，隨著都市開發透過利得回饋確保社宅存量，未來將持續攜手中央與民間力量共同打造4.5萬戶。

企劃建築科科長陳以霖表示，新店民安及土城永和社宅皆是以「工業區變更回饋捐贈方式」取得的可建築用地，新店民安段為1棟地下3層地上14層194戶青年社會住宅，土城永和段為1棟地上12層地下3層66戶青年社會住宅，室內空間於規畫階段考量環境永續概念，融入綠建築、智慧建築、通用設計等，預計明年底前完工。

城鄉局表示，新北市與中央合作於新店地區社會住宅目前盤點統計包含既有營運中1152戶，已達5319戶；土城地區社會住宅目前盤點統計包含既有營運中564戶及近日通過新北市都市設計審議的中央「頂福安居」社宅，已達6818戶，未來數量只會更多。