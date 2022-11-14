西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）日前推出全新專輯《午夜》（Midnight），除了旋律洗腦外，歌詞內容更是耐人尋回，疑似暗諷與她有過陳年舊怨的肯伊威斯特（Kanye West），一曝光立即佔據各大音樂排行榜，人氣也再度飆升。近日泰勒絲更在「MTV歐洲音樂大獎頒獎典禮」（2022 MTV Europe Music Awards）上，一舉拿下多項大獎，而她一現身紅毯火辣的穿搭及好身材也立即成為鎂光燈的焦點。

一年一度的MTV歐洲音樂大獎頒獎典禮在11月13日於德國盛大舉辦，現場聚集了來自世界各地的大咖歌手及團體前來共襄盛舉。而今年一舉拿下最佳藝人、最佳音樂錄影帶、最佳流行音樂、最佳長錄影帶獎的美國流行樂天后泰勒絲，這次也現身會場。

只見身高180公分的泰勒絲當天穿著一件黑色細肩帶馬甲鏤空禮服，領口低胸又爆乳的性感設計，使她飽滿的雙峰曲線一覽無遺，往下一看也會發現她的裙擺不僅火辣高衩，下半身還整片鏤空只用寶石點綴其中，讓她一雙白皙又細長的美腿及翹臀若隱若現，讓眾人看了直噴鼻血，鎂光燈閃不停，網友也紛紛表示「女神實至名歸」、「好美」、「身材真好」、「她的歌真的是每首都好聽」受到大批網友讚賞。