中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增16578例本土病例、41例境外移入、40例死亡個案，與上週一同期相比確診人數微增40人，增加幅度為0.2％。指揮中心表示，今新增的死亡個案，包含一例40多歲男較特殊，個案有打4劑疫苗，11月6日採檢快篩陽性確診後，在機構居家照護11月10日死亡，死因為新冠肺炎併心肺衰竭。

指揮中心指揮官王必勝指出，上週本土疫情較前一周減少約25.7％，已連續五周呈現下降，且低於8月7日至13日的148456例，已來到此波疫情的新低點，雖然後續仍有待觀察，但這一波BA.5疫情已經結束了，會持續觀察疫情走向。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天這名40多歲男性死者，本身有慢性疾病，還在設法了解他罹患的慢性疾病的種類，該案是住宿機構住民，經衛生署行政相驗，開例死亡證明書為新冠肺炎合併心肺衰竭，有接種過4劑新冠疫苗。

指揮中心表示，今日新增之16,578例本土病例，為7,850例男性、8,722例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,640例)，臺中市(2,324例)，高雄市(2,225例)，桃園市(1,811例)，臺南市(1,646例)，臺北市(1,315例)，彰化縣(901例)，屏東縣(514例)，雲林縣(442例)，新竹市(426例)，新竹縣(417例)，苗栗縣(394例)，南投縣(299例)，嘉義縣(258例)，宜蘭縣(232例)，花蓮縣(188例)，基隆市(187例)，嘉義市(179例)，臺東縣(83例)，金門縣(50例)，澎湖縣(42例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為29例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月14日至11月10日，死亡日期介於10月13日至11月11日。

指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，為17例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自泰國(2例)，美國、土耳其及馬來西亞(各1例)移入，另36例感染國家調查中。入境日期介於今年10月18日至11月13日。