台中地檢署再破獲詐騙集團拘禁虐囚案，以徵人為幌子，面試後控制行動，租屋拘禁、毆打虐囚，陸續轉移拘禁地點，遍及台北、台中及苗栗等地區。中檢指揮台中、苗栗等警方自8日至12日發動3波密集搜索，陸續拘提主嫌郭男等9人到案，並救出6名被害人，查扣毒品、現金26萬餘元等證物，複訊後，郭男等7人聲押獲准。

繼新北市駭人聽聞的詐騙集團虐囚案，台中地檢署檢察官指揮警方又破獲一起詐團虐囚案。該集團在臉書刊登求職廣告，相約面試後即控制應徵人的行動，強迫將手機關掉定位、拔掉SIM卡後交出。

詐團要求被害人配合詐騙轉帳等工作，若有不從則拳打腳踹，甚至以電擊棒凌虐、毆打後拘禁，還租用商旅、日租型套房及透天厝等處所囚禁，多次轉移拘禁地點，行蹤遍及台北、台中及苗栗等地區。

台中地檢署重大刑案專組檢察官林俊杰指揮台北市刑大、刑事警察局偵一大隊、中市刑大、大甲分局、苗栗縣警局通霄分局、苗栗分局等單位，組專案小組， 11月8日至12 日，發動3波密集搜索中市東勢區、后里區、大甲區，苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、銅鑼鄉；新北市金山區等地。

檢警陸續拘提21歲主嫌郭男等9人，救出被拘禁的6名受害人，並查扣一批毒品及電擊棒、球棒、空氣槍等犯罪工具，扣押提款卡、現金26萬4300元等不法證物。

檢察官複訊後，將郭男、馬男、高男、蕭男、林男、陳男及詹男等7 人，依涉《毒品危害防制條例》等罪嫌重大，有逃亡、串證、湮滅證據、反覆實施等之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另陳男以2 萬元交保，絲姓女子則諭知請回。