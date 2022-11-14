馬來西亞檳城蝴蝶公園Entopia，同時也是世界第一座蝴蝶養殖場。（檳城旅遊局提供）

世界最高的的高空走道「The Gravityz」，The Gravityz戶外極限活動是世界上最高的高空走道，高空戶外活動地點位在檳城最高的大廈為檳城光大大廈 (Komtar Tower) 65樓。（吳娮翎攝）

馬來西亞檳城的主題樂園「世外逃園」(Escape Theme Park)擁有許多戶外冒險體驗，其擁有全球最長的滑水道。（吳娮翎攝）

馬來西亞檳城州的首府「喬治市」2008被聯合國教科文組織列為世界文化遺產後，吸引許多旅客到訪，立陶宛畫家爾納斯壁畫更成為拍照打卡熱點，圖為畫作《姐弟共騎》。（吳娮翎攝）

馬來西亞檳城擁有世界級景點，曾多次被評為全球最適宜居城市，其多元的種族、文化、宗教及美 食，每年都吸引了無數的旅客到訪，首府「喬治市」更被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，「升旗山」則被列為聯合國教科文組織生物圈保護區，擁有國際美名自然也贏得國際旅客矚目。

檳城最高的「升旗山」海拔833公尺，其纜車可以一覽檳城美景，更能在此了解其建設的歷史背景，檳城被英國人統治時期，當時英國人認為升旗山為最高點，有敵船靠近可以第一時間發現，便在此進行建設，後來發現此處氣候宜人，英國人便在此蓋了許多別墅，甚至為了方便上山、下山，還蓋了纜車方便接駁，在沒有纜車前的登山方式，可以步行、坐轎子、騎乘小馬，有了纜車後，道路開通，可以搭纜車、吉普車、走路的方式上山，另外在此地亦有空軍基地，若是空軍則能搭乘飛機通行。

馬來西亞檳城州的首府「喬治市」2008被聯合國教科文組織列為世界文化遺產後，吸引許多旅客到訪，它的崛起與其19世紀作為東西航道上重要貿易港口的歷史背景有關，以及戰後對老建物的管制，使當地保留了大量古蹟，加上立陶宛畫家爾納斯（Ernest Zacharevic）在檳城街頭描繪的壁畫名聞國際，吸引遊客一睹壁畫風采。

除了擁有這些文化背景下的世界級景觀，檳城亦有世界之最的玩法，包括可以挑戰心跳指數破表，世界最高的的高空走道「The Gravityz」，The Gravityz戶外極限活動是世界上最高的高空走道，高空戶外活動地點位在檳城最高的大廈為檳城光大大厦 (Komtar Tower) 65樓，遊客可體驗在海拔239公尺俯瞰檳城美景，不敢體驗高空滑行的旅客，也可以嘗試在全球最高空中圓弧形玻璃步道「The Top彩虹步道」（Rainbow Walk），位在大廈的68樓，透明的玻璃步道，離地249公尺高，一覽喬治城老街區和壯闊的馬六甲海峽。

挑戰冒險的還有馬來西亞檳城的主題樂園「世外逃園」(Escape Theme Park)，除了有許多戶外冒險體驗，其擁有全球最長的滑水道全長1111 公尺，需約4 分鐘才能滑完全程，滑行速度是時速20公里，該園在2019年獲得首個世界紀錄後，訪客增加了約50％，今年園區內的溜索（zip coaster），全長1135公尺，需要約6分鐘才能滑完全程，再獲世界最長溜索紀錄認證。

另外，全球首座熱帶蝴蝶及昆蟲生態園區「Entopia蝴蝶公園」，是世界上最早規劃的熱帶蝴蝶展示園區，園地內有數百種蝴蝶活體及各式昆蟲，蝴蝶公園分為兩大區域，室內區「Natureland」有上萬隻自由飛行的蝴蝶，另外一個區域則為室內展覽中心「 Cocoon」，帶有教育意義的知識型展廳、互動區，非常適合親子同行探索生態。